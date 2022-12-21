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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Глава ВОЗ встревожен ростом количества случаев COVID-19 в Китае

Глава ВОЗ встревожен ростом количества случаев COVID-19 в Китае
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду заявил об обеспокоенности в связи с масштабной волной коронавируса в Китае и призвал власти страны ускорить вакцинацию уязвимых слоев населения.

"В ВОЗ очень обеспокоены развитием ситуации в Китае, ростом количества сообщений о тяжелых случаях заболевания", - приводят западные СМИ слова Гебрейесуса.

За все время пандемии в КНР диагностировали 386,2 тыс. случаев коронавируса и 5,2 тыс. летальных исходов от последствий заражения.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: для ограничения распространения вируса применялись локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Весной этого года Гебрейесус раскритиковал политику "нулевого COVID" и заявил, что обсудил с китайскими экспертами необходимость "иного подхода в свете новой информации о вирусе". В стране сочли безответственными заявления главы ВОЗ, уверив, что "меры Китая по профилактике и борьбе являются научными и эффективными".

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса. До этого в ряде городов Китая прошли протесты против антикоронавирусных мер в отношении COVID-19, которой придерживались власти.

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Китай
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