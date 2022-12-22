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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

США выразили готовность помочь Китаю взять под контроль ситуацию с COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне рассчитывают на то, что Китаю удастся справиться с нынешней масштабной волной коронавируса, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы хотим, чтобы Китай взял под контроль вспышку заболевания", - передает Bloomberg слова Блинкена с пресс-конференции.

По его словам, американская администрация готова передать КНР партию вакцин, однако такого запроса со стороны властей Китая пока не поступало.

Он отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в Китае в итоге отражается на глобальной экономике. Госсекретарь продолжил, что на фоне подобной эпидемиологической ситуации США также беспокоит возможность возникновения новых штаммов вируса.

Блинкен также заявил об обязанности всех стран мира, включая Китай, делиться информацией о ситуации с коронавирусом.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

За все время пандемии в КНР диагностировали примерно 389,3 тысяч случаев коронавируса и 5,2 тысяч летальных исходов от последствий заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Энтони Блинкен США Китай коронавирус
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