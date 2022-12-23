Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет в $1,7 трлн на 2023 год

$45 млрд предназначены для помощи Украине и странам НАТО

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета на 2023 год финансовый год на сумму $1,7 трлн, свидетельствуют результаты голосования.

Проект бюджета предусматривает финансирование администрации до осени 2023 года. При этом, по данным CNN, $45 млрд из бюджета выделят на помощь Украине и странам НАТО

Теперь законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену.

CNN уточняет, что приблизительно $40 млрд из бюджета предусмотрены для реагирования на такие стихийные бедствия как ураганы, лесные пожары и наводнения.

В законопроект также включили положение о запрете приложения TikTok на правительственных устройствах.

Ранее сообщалось, что законопроект, кроме того, предусматривает внесение изменений в закон о подсчете голосов на выборах в США от 1887 года.

Законопроект включает оборонные расходы в размере $858 млрд, а также траты, н связанные с обороной, в $773 млрд. Заложенный законодателями оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом. Не оборонная часть бюджета на 6% выше уровня 2022 финансового года.