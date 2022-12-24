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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Китай раскритиковал американский оборонный бюджет на 2023 год

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Пекине раскритиковали подписанный накануне президентом США Джо Байденом оборонный бюджет на 2023 год, считают, что в нем содержатся негативные положения в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая", передает китайский канал CGTN.

"Китай сделал представление Соединенным Штатам после того, как президент США Джо Байден подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год", - говорится в заявлении МИД КНР, которое цитирует канал.

В нем отмечается, что закон содержит большое количество негативных положений в отношении Тайваня, и что эти положения серьезно нарушают принцип "одного Китая" и содержание трех соглашений между Китаем и США.

"США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути", - отмечается в заявлении.

Байден в пятницу поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год на сумму около $858 млрд. Этот оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.

Китай Тайвань США Джо Байден
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