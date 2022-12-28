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США могут ввести новые меры в отношении приезжающих из Китая из-за коронавируса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность принятия новых мер предосторожности в отношении приезжающих из Китая в целях борьбы с распространением COVID-19, сообщает Bloomberg.

"Официальные лица США заявили, что правительство обеспокоено резким ростом числа случаев заболевания в Китае и подняло вопросы о прозрачности данных, которые страна сообщает о распространении вируса", - отмечает агентство.

По данным собеседников Bloomberg, власти США, чтобы предотвратить распространение заболевания, рассматривают введение мер, аналогичных Японии, где требуют от приезжающих из Китая отрицательный тест на COVID-19, и Малайзии, где введено отслеживание и эпиднадзор.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Накануне издание South China Morning Post сообщало, что в Китае в начале января смягчат ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. Госкомиссия КНР по здравоохранению приняла решение понизить угрозу заболевания COVID-19 c самой высокой категории - "А" - до "Б". Категорию "А" ввели еще в 2020 году.

В рамках этого решения с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
США Китай Коронавирус
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