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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Министр обороны Франции прибыл в Киев

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев, передает Franceinfo.

"Он, в частности, у Стены героев в Киеве воздаст честь погибшим и встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым", - цитирует канал пресс-релиз французского министерства.

Телеканал BFMTV сообщил, что главной темой переговоров будет военная помощь Франции украинской стороне, в том числе, речь пойдет о средствах ПВО. В программе Лекорню - также посещение учебного военного лагеря.

СМИ отмечают, что это первый визит на Украину французского министра со времени его назначения на пост в мае.

Франция Минобороны Украина Себастьян Лекорню Алексей Резников
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