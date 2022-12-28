В Тбилиси прошла акция с требованием не допустить досрочного освобождения Саакашвили

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - У президентской резиденции в Тбилиси в среду состоялась акция под требованием не допустить досрочного освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы хотим напомнить президенту Саломе Зурабишвили ее же слова, что она ни при каких обстоятельствах никогда не помилует Саакашвили, который должен отсидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет", - заявил на акции один из ее участников Торнике Молашвили, брат которого, экс-председатель Контрольной палаты Грузии Сулхан Молашвили, скончался после тюремных пыток.

Собравшиеся у президентской резиденции, пострадавшие при правлении Саакашвили, заявили и о том, что в случае помилования экс-президента они начнут массовое протестное движение в Грузии.

В четверг, 29 декабря Тбилисский городской суд продолжит рассмотрение дела о возможной отсрочке тюремного заключения Саакашвили в связи с ухудшением здоровья.

Родные и близкие Саакашвили заявляют, что он находится в критическом состоянии. В свою очередь представители властей заявили журналистам, что Саакашвили "бездарно симулирует" ухудшение здоровья.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.