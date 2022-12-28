Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Тбилиси прошла акция с требованием не допустить досрочного освобождения Саакашвили

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - У президентской резиденции в Тбилиси в среду состоялась акция под требованием не допустить досрочного освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы хотим напомнить президенту Саломе Зурабишвили ее же слова, что она ни при каких обстоятельствах никогда не помилует Саакашвили, который должен отсидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет", - заявил на акции один из ее участников Торнике Молашвили, брат которого, экс-председатель Контрольной палаты Грузии Сулхан Молашвили, скончался после тюремных пыток.

Собравшиеся у президентской резиденции, пострадавшие при правлении Саакашвили, заявили и о том, что в случае помилования экс-президента они начнут массовое протестное движение в Грузии.

В четверг, 29 декабря Тбилисский городской суд продолжит рассмотрение дела о возможной отсрочке тюремного заключения Саакашвили в связи с ухудшением здоровья.

Родные и близкие Саакашвили заявляют, что он находится в критическом состоянии. В свою очередь представители властей заявили журналистам, что Саакашвили "бездарно симулирует" ухудшение здоровья.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Саакашвили задержали в Грузии

Новости

Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Рост числа людей с хроническими болезнями поставил под угрозу экономику Великобритании

Рост числа людей с хроническими болезнями поставил под угрозу экономику Великобритании

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Что случилось этой ночью: среда, 28 декабря

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР на следующий год

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР на следующий год
Афганистан во власти талибов

Совбез ООН призвал талибов отменить запрет на учебу женщин в вузах

Что произошло за день: вторник, 27 декабря

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек

Росавиация еще не получала от Дамаска гарантий безопасного пролета над Сирией

Росавиация еще не получала от Дамаска гарантий безопасного пролета над Сирией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });