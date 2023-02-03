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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Пробное включение энергоблока №2 БелАЭС в сеть запланировали на март-апрель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первое пробное включение энергоблока №2 БелАЭС в сеть планируется весной. Об этом сообщил замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле. (. . .) Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года", - сказал Михадюк, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По его словам, на втором энергоблоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов, выполняются пусконаладочные работы. "Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки", - сказал замминистра.

Перед вводом энергоблока в промэксплуатацию "предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности", добавил он.

Михадюк также сообщил, что на энергоблоке №1 БелАЭС с момента его включения в сеть (3 ноября 2020 года) выработано 11,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 3,3 млрд кубометров природного газа. "В настоящее время блок работает на номинальной мощности", - отметил замминистра.

С вводом второго энергоблока БелАЭС будет ежегодно производить около 18,5 млрд. кВтч электроэнергии и обеспечит около 40% внутренних потребностей страны, напомнил он.

В декабре 2022 года министр энергетики республики Виктор Каранкевич сообщал, что энергетический пуск (предшествует этапу опытно-промышленной эксплуатации, за которым, в свою очередь, следует ввод в промышленную эксплуатацию - ИФ) второго энергоблока БелАЭС, который предусматривает его подключение к энергосистеме Белоруссии, запланирован в первом квартале 2023 года.

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"Готовность второго блока - 97%. В рамках этапных программ на нем продолжаются плановые технологические работы. Энергетический пуск блока, подключение его к энергосистеме планируется в первом квартале 2023 года", - говорил Каранкевич.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска. Ввод второго энергоблока ранее планировался к концу 2022 года.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля по 9 ноября 2022 года энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт.

БелАЭС Белоруссия
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