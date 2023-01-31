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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:04

Bloomberg сообщил о стремлении Германии ограничить импорт СПГ из РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намерены принять меры по ограничению импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный документ.

"Правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, тем самым прилагая дополнительные усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоносителей из РФ", - говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

По его информации, замминистра энергетики Патрик Грайхен в ответ на ряд вопросов консервативных депутатов отметил, что "федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ".

"Федеральное правительство проинформировало компании о том, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ", - приводит агентство слова Грайхена.

В документе поясняется, что "в будущем компании будут обязаны информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять террават-час".

При этом в статье не сообщается, какие именно меры собирается предпринять правительство Германии для достижения поставленной цели.

Германия Россия
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