В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия созвала в четверг внеплановое совещание комитета ЕС по здравоохранению с целью координировать действия институтов союза и его государств-членов в связи с отказом КНР Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19, сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, представители министерств здравоохранения 27 стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить "возможные меры в рамках скоординированного подхода" государств блока "в свете ситуации с пандемией в Китае", где наблюдается значительный рост заражений коронавирусом.

Размах этой вспышки COVID-19 встревожил власти многих стран. США, Индия, Италия, Тайвань и Япония ужесточили правила прибытия пассажиров из Китая.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить в ближайшие дни "меры по защите французов в этом контексте", также сообщили в Елисейском дворце.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.