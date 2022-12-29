Китай решил инвестировать в угольную электрогенерацию в Афганистане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китай заинтересован в инвестировании угольной электроэнергетики Афганистана. Об этом сообщила Национальная электроэнергетическая компания страны (DABS - Da Afghanistan Breshna Sherkat) по итогам встречи исполнительного директора компании муллы Мухаммада Ханифа Хамзы с представителем Торговой палаты КНР.

"На этой встрече представитель китайской торговой палаты заявил руководству DABS, что они хотят инвестировать угольную электрогенерацию Афганистана суммарной мощностью 500 МВт", - говорится в сообщении DABS.

"Представитель Китая сказал, что у них есть опыт производства электроэнергии на угольных ТЭС в 11 странах и что они готовы установить свое производственное и технологическое оборудование в любой провинции Афганистана, которая хочет производить электроэнергию", - сообщила афганская компания.

Исполнительный директор DABS в свою очередь отметил, что совместные технические группы специалистов обсудят все вопросы, а затем представят результаты руководству страны.