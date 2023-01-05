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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Китайская компания получила в эксплуатацию нефтяные месторождения в Афганистане

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Шахабуддин Делавар и представитель китайской компании подписали договор на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

"Площадь передаваемых в распоряжение китайской компании месторождений по контракту составляет 4,5 тыс. квадратных километров, и они расположены в трех провинциях страны: Сирпуле, Джаузджане и Фарьябе", - говорится в сообщении государственного информационного агентства Bakhtar.

Другие детали контракта не раскрываются.

Афганистан Китай
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