Китайская компания получила в эксплуатацию нефтяные месторождения в Афганистане

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Шахабуддин Делавар и представитель китайской компании подписали договор на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

"Площадь передаваемых в распоряжение китайской компании месторождений по контракту составляет 4,5 тыс. квадратных километров, и они расположены в трех провинциях страны: Сирпуле, Джаузджане и Фарьябе", - говорится в сообщении государственного информационного агентства Bakhtar.

Другие детали контракта не раскрываются.