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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Байден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на Украине

Байден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на Украине
Джо Байден и Си Цзиньпин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провели переговоры на Бали, где проходит саммит "группы двадцати", и обсудили ситуацию на Украине, высказались против применения ядерного оружия, сообщили в Белом доме.

"Оба лидера обменялись мнениями по поводу региональных и общемировых проблем", - говорится в пресс-релизе американской администрации. При этом Байден поднял тему спецоперации РФ на Украине, отмечается в релизе.

Кроме того, в сообщении указывается, что "президент Байден и председатель Си Цзиньпин вновь повторили свое мнение о том, что ядерная война никогда не должна произойти, и в ней не может быть победителей".

Согласно сообщению Белого дома, главы государств отметили, что "выступают против применения или угрозы применения ядерного оружия на Украине".

В сообщении также указано, что лидеры договорились о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Джо Байден США Китай Си Цзиньпин Украина
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