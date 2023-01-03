В Белоруссии пообещали устранить сбой в работе кассового оборудования во вторник

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Возникший накануне в ряде торговых сетей Белоруссии сбой в работе кассового оборудования планируют устранить в течение 3 января, сообщает во вторник госагентство БелТА.

Сообщается, что соответствующую информацию озвучил на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко. Официального комментария от компании "Туссон", со сбоем на оборудовании которой связывают массовый отказ в работе кассового оборудования, пока нет.

"Проблема по всей стране. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня, 3 января, она должна быть решена", - уточнил Конюшко.

Как сообщалось, начиная с полудня 2 января в ряде сетей по всей Белоруссии наблюдается сбой в кассовом оборудовании, программное обеспечение которого обслуживает компания "Туссон". Сбой коснулся фискального регистратора, в результате торговые объекты не могут открыть смену. Сложности ощутили, в частности, такие торговые сети как "Остров чистоты и вкуса", "Ома", "Евроопт", "Доброном", а также сеть АЗС "Белоруснефть".