Белорусское МНС установило срок в 10 дней на решение проблемы с кассовым оборудованием

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министерство по налогам и сборам Белоруссии (МНС) установило срок в 10 дней на решение проблемы с кассовым оборудованием в торговых сетях республики.

"В случае, если проблема функционирования кассового оборудования не будет решена до 13.01.2023, просим информировать МНС путем обращения в контакт-центр", - говорится в обращении ведомства к субъектам хозяйствования, использующих кассовые суммирующие аппараты компании "Туссон".

В МНС также подчеркнули, что проблема "вызвана сбоем в программном обеспечении самого кассового оборудования и не связана с функционированием средства контроля налоговых органов".

В самой компании "Туссон" во вторник заверили, что "круглосуточно" работают над решением проблемы, связанной с работоспособностью кассового оборудования, и что "проблема будет устранена в кратчайшие сроки".

Как сообщалось, начиная с полудня 2 января в ряде сетей по всей Белоруссии наблюдается сбой в кассовом оборудовании, программное обеспечение которого обслуживает компания "Туссон". Сбой коснулся фискального регистратора, в результате торговые объекты не могут открыть смену. Сложности ощутили, в частности, такие торговые сети как "Остров чистоты и вкуса", "Ома", "Евроопт", "Доброном", а также сеть АЗС "Белоруснефть".