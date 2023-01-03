Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил с Лавровым двусторонние отношения

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что во вторник обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений, передает сайт израильского телеканала i24news.

"Министры обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера", - говорится в сообщении.

Накануне Коэн в речи по случаю вступления в должность министра иностранных дел Израиля заявил, что собирается поговорить по телефону с Лавровым.