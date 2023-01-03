Лавров обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Украине

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - МИД России сообщил о состоявшемся во вторник телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что "глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции".

Министры также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "При обсуждении проблематики палестино-израильского урегулирования с российской стороны была подчеркнута готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.

Лавров "подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении ее суверенитета и территориальной целостности, необходимость ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Российский министр также поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и "выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", сообщили в российском МИДе.

Накануне Эли Коэн в речи по случаю вступления в должность министра иностранных дел Израиля заявил, что собирается поговорить по телефону с Лавровым.

Как передал сайт израильского телеканала i24news, во вторник Коэн сообщил, что обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений.