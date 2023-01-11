В Ереване митингуют у посольства РФ против блокады Лачинского коридора

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Акция протеста с требованием разблокировать связывающий Карабах с Арменией Лачинский коридор, перекрытый азербайджанской стороной с 12 декабря, проходит в среду перед посольством России в Ереване.

В акции участвуют около 300 человек. Она организована "Национально-демократическим полюсом", который включает ряд партий, в том числе, оппозиционную "Сасна црер".

Здание посольства оцеплено полицией, передает корреспондент "Интерфакса".

Демонстранты заявляют, что Лачинский коридор закрыла Россия, она и ответственна за его открытие, а также выступают за выход Армении из ОДКБ и прекращение союзнических отношений с РФ.

8 января аналогичная акция была проведена "Национально-демократическим полюсом" у 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере республики. Тогда было задержано 65 человек.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) был заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря.