Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX во вторник по московскому времени успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС) и после схождения с орбиты приводнится в Атлантике, сообщило NASA.

Отстыковка корабля от американского сегмента МКС - модуля Harmony была осуществлена в понедельник в 17:05 по времени Восточного побережья США (во вторник в 01:05 мск). Как сообщили в NASA, 11 января после сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы должна будет приводниться в Атлантике вблизи Флориды.

Cargo Dragon доставит на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

В общей сложности корабль пробыл в составе МКС 43 дня. Он был выведен на орбиту 26 ноября прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около 3,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Это уже шестая миссия многоразового "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по ноябрь 2022 года компания SpaceX осуществила 26 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.