Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени стартовала на орбиту с очередной партией из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США (во вторник в 07:50 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1,5 часа после старта все 40 спутников, каждый весом около 150 кг, будут выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км.

Они пополнят орбитальную группировку OneWeb, которая уже состоит из 502 спутников. Всего планируется группировка в составе 648 аппаратов.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже во второй раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку Z-1 на космодроме на мысе Канаверал.

Это уже второй запуск спутников OneWeb компанией SpaceX. Первый был осуществлен в начале декабря 2022 года. Аппараты предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции, прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.