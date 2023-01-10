Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод всех 40 спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США (во вторник в 7:50 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1,5 часа после старта все 40 спутников, каждый весом около 150 кг, были выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей они поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км.

Они пополнили орбитальную группировку OneWeb, которая с учетом нынешнего запуска теперь состоит из 542 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже во второй раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадку Z-1 на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже второй запуск спутников OneWeb компанией SpaceX. Первый был осуществлен в начале декабря 2022 года. Аппараты предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции, прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.