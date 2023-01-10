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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Армения не получала официальных предложений о вступлении в Союзное государство

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Армении не поступало официальных предложений о вступлении в Союзное государство России и Белоруссии, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Официальных предложений не было и не может быть. Но реальность не так проста, как кажется", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "иногда следует глубоко рассматривать не текст, подтекст вопросов". "Суверенитет Армении - абсолютная ценность для нас", - сказал Пашинян.

При этом премьер Армении не опроверг мнение журналиста о том, что на Ереван, может быть, оказывается давление посредством заявлений различных экспертов по теме вступления страны в Союзное государство.

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - процитировали Пескова Новости Армении-NEWS.am.

По сообщениям армянских СМИ, секретарь Совета безопасности Армении сказал, что Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию суверенному Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся Союзному государству России и Белоруссии.

Армения Никол Пашинян Союзное государство
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