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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Geely увеличила продажи автомобилей на 8% в 2022 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Geely Automobile Holdings Ltd в 2022 году увеличила продажи на 7,9% – до 1 млн 432,988 тыс. автомобилей. Об этом говорится в сообщении китайской компании.

В том числе было реализовано почти 328,73 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Geely за минувший год экспортировала свыше 198 тыс. машин, что на 72,4% превысило показатель 2021 года.

Между тем в декабре компания реализовала 146,017 тыс. автомобилей, что на 8% меньше объема за тот же месяц годом ранее.

По итогам 2023 года Geely планирует продать около 1,65 млн автомобилей, то есть на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство "Синьхуа". При этом ожидается, что реализация NEV вырастет более чем вдвое.

Geely Automobile входит в автомобильную группу Zhejiang Geely Holding Group Co., которая владеет рядом известных брендов, включая Volvo Cars, Lynk & Co., Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие.

Geely
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