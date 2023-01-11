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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Умер последний король Греции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Афинах умер последний король Греции Константин II, царствовавший с 1964 года до упразднения монархии в стране в конце 1974 года. Он умер в больнице "Игея" вечером 10 января, сообщили АР представители этой клиники. Ему было 82 года.

Он попал в больницу на прошлой неделе, Guardian, ссылаясь на греческие СМИ, уточняет, что у него был инсульт.

Константин родился 2 июня 1940 года в семье будущего короля Павла I и Фредерики Ганноверской, он принадлежал к одной из ветвей датской династии Глюксбургов, которая правила в Греции с 1863 года с перерывом на 1922-1935 годы, когда в стране была республика.

Он вступил на престол в 1964 году. В 1965 году в стране произошел правительственный кризис "Апостасия", а два года спустя к власти пришли "черные полковники". После попытки устроить восстание против них, король покинул Грецию. В 1973 "черные полковники" провели референдум об упразднении монархии и по его итогам провозгласили республику. Год спустя уже демократическое правительство Греции повторно вынесло вопрос о монархии на голосование, и по итогам референдума 8 декабря 1974 года монархия была упразднена окончательно. Константин II не признавал итоги обоих референдумов и от престола не отрекся.

После этого король долгие годы прожил в Лондоне. В 1994 году власти Греции лишили его гражданства страны и остававшейся в его собственности недвижимости. Только в последние годы жизни он смог перебраться на родину.

Опрос 2008 года показал, что за восстановление конституционной монархии выступают только 12% жителей Греции, напоминает АР. Больше 43% опрошенных возложили на короля ответственность за приход к власти "черных полковников".

До вступления на престол Константин стал золотым призером Олимпийских игр в парусном спорте.

Константин был двоюродным племянником герцога Эдинбургского Филиппа и троюродным братом Карла III. Его сестра София - супруга отрекшегося от престола Испании Хуана Карлоса, София Греческая.

Греция Афины Константин II
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