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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Москалькова попросила председателя парламента Турции прекратить поставку оружия Украине

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой не поставлять оружие Украине.

"В ходе встречи с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч, прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Омбудсмен сообщила, что обратилась к Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации.

Татьяна Москалькова Турция Украина
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