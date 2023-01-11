Эстония более чем вдвое сократит число российских дипломатов в республике

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в среду посла РФ Владимира Липаева, ему вручена нота, в которой говорится, что Россия должна сократить число сотрудников посольства в Таллине.

"Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве, а это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет уравнено", сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

По его словам, численность сотрудников посольства России должна быть сокращена до восьми дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников.

В посольстве РФ в Эстонии сейчас трудится 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих, сказал Рейнсалу.

"Эстония считает принцип эквивалентности очень важным в отношениях с Россией", - сказал Рейнсалу. По его словам, учитывая то, что сотрудники посольства РФ "не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией" в условиях конфликта на Украине, "мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан".

Он отметил, что с начала военной операции России на Украине Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму.

"Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Сейчас мы устанавливаем верхний предел количества российских дипломатов, работающих в Эстонии, чтобы добиться паритета. Однако сегодняшний шаг коррелирует с общей низкой точкой в наших двусторонних отношениях", - добавил Рейнсалу.

На основании ноты МИД со ссылкой на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях МИД хочет перейти к паритету численности миссий с 1 февраля 2023 года.