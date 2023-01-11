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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

ЕС осудил действия бразильской оппозиции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Политические разногласия не могут оправдывать преступные действия или ставить под сомнение результаты демократических выборов, заявил от имени Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с беспорядками, устроенными сторонниками бывшего бразильского президента Жаира Болсонару.

"В воскресенье, 8 января, сторонники экс-президента Жаира Болсонару вторглись в здания бразильской исполнительной и законодательной власти и Верховного суда в Бразилиа, что привело к беспорядкам и открытому нападению на демократические институты страны. Эти акты вандализма произошли всего через несколько дней после инаугурации демократически избранного президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Европейский союз решительно осуждает эти возмутительные акты политического насилия и неприемлемую атаку на демократию", - говорится в заявлении, опубликованном в среду в Брюсселе.

В миреБолсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонникамиБолсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонникамиЧитать подробнее

"Мы выражаем нашу солидарность с президентом Лулой и бразильскими институтами в их защите демократии и поддерживаем меры, принятые для восстановления порядка и соблюдения законности", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он сообщил, что в Евросоюзе приветствуют усилия по расследованию в отношении лиц, ответственных за нарушение демократического порядка и акты вандализма в отношении государственной собственности и национального исторического наследия.

"ЕС напоминает, что осуществление демократических прав и свобод должно происходить при соблюдении конституции и уважении демократически избранных институтов", - отмечается в документе.

Боррель от имени ЕС заявил о доверии к бразильской демократии и силе ее институтов.

"Мы убеждены, что они возьмут верх над насилием и экстремизмом. Мы подтверждаем наше обязательство работать вместе с недавно сформированным бразильским правительством, чтобы укрепить наше взаимовыгодное стратегическое партнерство и защитить наши общие ценности. Мы надеемся на углубление и расширение наших отношений с Бразилией в деле защиты и продвижения демократии, верховенства закона и прав человека", - сказано в коммюнике главы европейской дипломатии.

ЕС Бразилия Жаир Болсонару
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