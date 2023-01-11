В Белом доме заявили, что Байден серьезно относится к обнаружению у него секретных документов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден всерьез воспринял ситуацию с обнаружением в его офисе секретных документов, его сотрудники взаимодействуют с американским Минюстом по этому вопросу, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Он был удивлен, узнав об обнаружении этих материалов. Он не знал, что было в тех записях. Его команда в полной мере сотрудничает в рамках проверок (Минюстом США - ИФ). Он очень серьезно относится к вопросу о хранении засекреченных документов", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

По словам Жан-Пьер, президент считает правильным, что его советники передали обнаруженные документы Национальному управлению архивов и документации.

Комитет палаты представителей США по надзору, со своей стороны, огласил планы о намерении расследовать подозрительную деловую активность семьи президента и ее приближенных вскоре после обнаружения в аналитическом центре имени Байдена документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Часть этих документов имела гриф "совершенно секретно".

Накануне CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник телеканала сообщил, что документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Среди них также и рассекреченные материалы, на которых распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Они становятся доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десять секретных документов, относящихся к времени, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов. Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что адвокаты нашли документы, когда освобождали офис Байдена. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. CNN отмечает, что один из адвокатов увидел папку с надписью "личное", открыл ее и заметил там секретные документы. После этого, по данным собеседника телеканала, адвокат позвонил в Национальное управление архивов и документации.

Генпрокурор США Меррик Гарланд поручил Джону Лошу, прокурору Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов в офисе Байдена. Отмечается, что Лош был назначен прокурором в 2017 году при бывшем президенте США Дональде Трампе.