В США обвиняют администрацию Байдена в двойных стандартах из-за ситуации с секретными документами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Майк Пенс, который занимал пост вице-президента США в предыдущей американской администрации, обвинил правительство Джо Байдена в применении двойных стандартов в подходе к найденным у главы Белого дома секретным документам.

Пенс в эфире телеканала Fox News напомнил об обысках ФБР в частной резиденции бывшего президента Дональда Трампа в прошлом году, где были найдены секретные документы, назвав эти действия "массовым превышением полномочий".

"Мы сформировали этот стандарт. А когда выяснилось, что у нынешнего президента Соединенных Штатов были секретные документы после ухода с поста, отказались от этого стандарта. У меня сейчас просто нет слов", - сказал бывший вице-президент.

Он обратил внимание на однобокое освещение сложившейся ситуации американскими СМИ.

"Готовность национальных СМИ просто отвернуться и не обращать внимания на Байдена, на то, что он тоже покинул свой пост с секретными документами, еще раз свидетельствует о том, о чем я говорил ранее: если бы у них не было двойных стандартов, у них вообще не было бы никаких стандартов", - сказал он.

С аналогичными обвинениями нынешней администрации выступили также некоторые законодатели-республиканцы.

Сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News, обращаясь к генпрокурору Меррику Гарланду, заявил: "Гарланд (...), если вы считали необходимым назначить специального юриста в отношении дела президента Трампа, то, когда дело доходит до работы с секретной информацией, вам следует сделать то же самое в отношении президента Байдена".

Грэм предупредил, что "если не будет назначен специальный юрист, чтобы выяснить, как это произошло с президентом Байденом в отношении секретной информации (...) это повредит стране", добавив, что многие консерваторы считают, что прокуроры и средства массовой информации применяют разные стандарты к Трампу и Байдену.

"Каждый консерватор испытывает полное отвращение к стандарту, который существует в Америке, когда речь заходит о консерваторах и всех остальных", - сказал он.

Сенатор-республиканец Джош Хоули направил Гарланду письмо с требованием назначить специального юриста для расследования дела с обнаруженными у Байдена документами.

"В случае с президентом Трампом это удержание (документов - ИФ) спровоцировало беспрецедентный налет на дом бывшего президента, оправданный множеством пристрастных двусмысленностей. Президент Байден не испытывал ничего даже отдаленно похожего", - написал Хоули.

Как сообщалось, помощники Байдена нашли еще одну подборку секретных документов: на этот раз уже за пределами его офиса в аналитическом центре в Вашингтоне. Ранее в январе американские СМИ сообщили об обнаружении секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Сам Байден заявил во вторник, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.