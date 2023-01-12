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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Помощники Байдена обнаружили еще партию секретных файлов вне его офиса в Вашингтоне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Помощники президента США Джо Байдена нашли еще одну подборку секретных документов: на этот раз уже за пределами его офиса в аналитическом центре в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News.

"Помощники Байдена обнаружили, по меньшей мере, еще одну партию секретных документов на объекте за пределами офиса в Вашингтоне, которыми он пользовался после ухода из администрации Обамы (экс-президент США - ИФ)", - сообщил собеседник журналистов, знакомый с данным вопросом.

По его словам, с ноября 2022 года после обнаружения первой порции секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре помощники американского лидера искали любые дополнительные секретные материалы, которые могли находиться в других помещениях, которыми он пользовался.

Телеканал и его источник не уточняют место, где была обнаружена вторая партия файлов.

Ранее, в январе американские СМИ сообщили об обнаружении секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Позднее телеканал CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они поначалу попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, тогда он уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

США Джо Байден
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