В Евросоюзе в 2022 году увеличился приток нелегальных мигрантов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По предварительным подсчетам, в 2022 году на внешних границах Евросоюза было зафиксировано около 330 тысяч случаев незаконного перехода, сообщило пограничное агентство ЕС Frontex.

"Это самый высокий показатель с 2016 года и рост на 64% по сравнению с предыдущим годом. После снижения в 2020 году, вызванного пандемией, это был второй год подряд с резким ростом числа незаконных въездов", - отметили в агентстве.

Почти половина случаев незаконного пересечения границы приходится на западно-балканский маршрут, говорится в пресс-релизе. На сирийцев, афганцев и тунисцев вместе взятых в 2022 году приходилось 47% незаконных въездов в ЕС. При этом число сирийцев почти удвоилось и достигло 94 тысяч человек.

Доля женщин из общего числа мигрантов составила менее 10%, в то время как количество зарегистрированных несовершеннолетних нелегалов немного снизилось: в 2022 году их было около 9% процентов.

На внешних сухопутных границах ЕС с Украиной и Молдавией в период с 24 февраля 2022 года до конца декабря зарегистрировано почти 13 млн украинских беженцев, которые не включены в общие цифры. За тот же период на тех же участках границ отмечен выезд 10 млн граждан Украины, сообщило Frontex.