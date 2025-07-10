Число нелегальных пересечений восточной границы ЕС сократилось вдвое

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Количество незаконных пересечений восточной внешней границы Евросоюза в первом полугодии 2025 года сократилось на 50% в годовом выражении, сообщило агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex.

С января по июнь агентство зафиксировало 3803 случая незаконного пересечения восточной границы ЕС. Чаще всего в них участвовали граждане Украины, Сомали и Эфиопии.

В целом в этот период было зафиксировано 75 900 нелегальных пересечений границы ЕС, что на 20% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение числа пересечений зафиксировано на западнобалканских маршрутах (-53%), восточной границе (-50%) и западноафриканском маршруте (-41%).