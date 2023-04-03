Белоруссия начала проверку боеготовности вооруженных сил

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии в понедельник началась проверка боеготовности Вооруженных сил, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Министерство информирует, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.

"Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - отметили в белорусском военном ведомстве.