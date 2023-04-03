Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Белоруссия начала проверку боеготовности вооруженных сил

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии в понедельник началась проверка боеготовности Вооруженных сил, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В миреВ Белоруссии могут ограничить выезд за границу не прошедшим сверку данных военнообязаннымЧитать подробнее

Министерство информирует, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.

"Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - отметили в белорусском военном ведомстве.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия во вторник вступит в НАТО

Финляндия во вторник вступит в НАТО

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Brent подорожала до $83,8 за баррель на сокращении добычи ОПЕК+

Россия становится председателем в Совбезе ООН на месяц

Убийство Владлена Татарского

Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Что случилось этой ночью, понедельник, 3 апреля

Южная Корея, США и Япония проведут учения с участием авианосца США USS Nimitz

Южная Корея, США и Япония проведут учения с участием авианосца США USS Nimitz

Пригожин заявил, что Артемовск "юридически" взят под контроль

Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности сформировать новое правительство

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });