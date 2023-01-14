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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Верховный суд Бразилии санкционировал расследование роли Болсонару в беспорядках в стране

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда Бразилии санкционировал включение бывшего президента страны Жаира Болсонару в список лиц, в отношении которых начато расследование в связи с беспорядками в столице 8 января, сообщило агентство Associated Press.

В сообщении говорится, что судья Александр де Мораес удовлетворил соответствующий запрос генеральной прокуратуры. Он был подготовлен на основании видео, опубликованного Болсонару в соцсети через два дня после беспорядков. В видеоролике утверждалось, что победа президента Луиса Инасиу Лула да Силва на выборах была не результатом голосования, а следствием решений Верховного суда и Центризбиркома Бразилии.

Хотя Болсонару опубликовал видео после беспорядков, его содержания было достаточно, чтобы оправдать принятое решение о предварительном расследовании его роли в беспорядках, считают прокуроры недавно созданной группы по борьбе с антидемократическими актами.

Как свидетельствуют данные проведенного ранее опроса общественного мнения, около 55% бразильцев считают, что на Болсонару лежит ответственность за беспорядки и погромы, которые его сторонники устроили в государственных зданиях в столице 8 января.

Беспорядки в Бразилии

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Бразилия Жаир Болсонару
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