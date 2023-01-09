Участников погромов в Бразилии могут обвинить в терроризме и подрыве демократических институтов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Бразилии намерена выдвинуть обвинения в совершении преступлений по статьям о подрыве демократических институтов и о терроризме в отношении сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару, задержанных при ликвидации стихийного лагеря в столице страны.

Медиахолдинг Globo сообщает в понедельник, что в настоящий момент правоохранительные органы ведут дознание в отношении 1,2 тыс. задержанных при ликвидации стихийного лагеря оппозиционеров у здания генерального штаба бразильской армии. По завершении всех необходимых юридических процедур задержанных поместят в предварительное заключение.

Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару накануне предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны. Вторгшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы. Ущерб госимуществу пока до конца не подсчитан.

При этом некоторые полицейские не пытались им противостоять и в целом довольно лояльно отнеслись к происходящему, даже фотографировались с зачинщиками нападения.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. Оппозиция организовала прибытие в столицу более чем сотни автобусов со своими сторонниками в течение выходных 7-8 января, всего участие в протестах принимали свыше 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к утру понедельника по местному времени правоохранительные органы вытеснили основную массу сторонников Болсонару из стихийного лагеря близ генерального штаба бразильских вооруженных сил. В операции приняли участие сотрудники военной полиции бразильской столицы и национальных сил безопасности Бразилии.

Ликвидацию лагеря провели по постановлению Верховного суда Бразилии.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.