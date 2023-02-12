Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Экс-президент Бразилии сообщил о возможном скором возвращении на родину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Находящийся в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что в ближайшее время может вернуться на родину, сообщает в воскресенье Associated Press.

По данным агентства, выступая перед выходцами из Бразилии в одной из евангелических церквей в американском штате Флорида, он сказал, что намерен возвратиться в Бразилию "в последующие недели".

АР отмечает, что Болсонару впервые прилюдно заявил об этом намерении.

Между тем его сын Флавиу Болсонару сообщил бразильским журналистам, что ничего не знает о планах отца: "Это может случиться завтра, через шесть месяцев, а, может, он вообще не вернется. Я не знаю, он отдыхает".

Бывший президент Бразилии прибыл в США 31 декабря по дипломатической визе, которая истекла 31 января. По словам его адвокатов, ранее он запросил туристическую визу для того, чтобы иметь возможность продолжать оставаться на территории США.

США Бразилия Жаир Болсонару
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 февраля

Запад обсуждает с Киевом возможность налаживания военных производств на Украине

Неопознанный объект сбит авиацией в небе над Канадой

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

НАСА вместе с "Роскосмосом" изучает причины утечки хладагента на "Прогрессе МС-21"

Что произошло за день: суббота, 11 февраля

Разгерметизация "Прогресса МС-21" на МКС произошла в системе терморегулирования

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 22 тысячам

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 22 тысячам

Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытках втянуть страну в войну

Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытках втянуть страну в войну

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });