Экс-президент Бразилии сообщил о возможном скором возвращении на родину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Находящийся в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что в ближайшее время может вернуться на родину, сообщает в воскресенье Associated Press.

По данным агентства, выступая перед выходцами из Бразилии в одной из евангелических церквей в американском штате Флорида, он сказал, что намерен возвратиться в Бразилию "в последующие недели".

АР отмечает, что Болсонару впервые прилюдно заявил об этом намерении.

Между тем его сын Флавиу Болсонару сообщил бразильским журналистам, что ничего не знает о планах отца: "Это может случиться завтра, через шесть месяцев, а, может, он вообще не вернется. Я не знаю, он отдыхает".

Бывший президент Бразилии прибыл в США 31 декабря по дипломатической визе, которая истекла 31 января. По словам его адвокатов, ранее он запросил туристическую визу для того, чтобы иметь возможность продолжать оставаться на территории США.