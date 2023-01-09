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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Лидеры США, Мексики и Канады осудили устроенные оппозиционерами беспорядки в Бразилии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президенты США и Мексики Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также канадский премьер Джастин Трюдо в понедельник выступили с осуждением беспорядков, которые устроили в Бразилии сторонники проигравшего президентские выборы Жаира Болсонару.

"Канада, Мексика и США осуждают произошедшее 8 января посягательство на бразильскую демократию и мирную передачу власти. Мы поддерживаем Бразилию в защите ее демократических институтов", - говорится в заявлении лидеров трех стран, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы будем рады работать с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой на благо наших стран, Западного полушария и не только", - подчеркивается в заявлении.

Байден, Обрадор и Трюдо 9-10 января проводят в Мехико саммит лидеров стран Северной Америки.

Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару накануне предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Ворвавшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы.

В миреБолсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонникамиБолсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонникамиЧитать подробнее

При этом некоторые полицейские не пытались им противостоять и в целом довольно лояльно отнеслись к происходящему, даже фотографировались с зачинщиками нападения.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. Оппозиция организовала прибытие в столицу более чем сотни автобусов со своими сторонниками в течение выходных 7-8 января, всего участие в протестах принимали свыше 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к утру понедельника по местному времени полицейские вытеснили основную массу сторонников Болсонару из стихийного лагеря близ генерального штаба бразильских вооруженных сил. В операции приняли участие сотрудники военной полиции бразильской столицы и национальных сил безопасности Бразилии.

По данным Globo, задержаны не менее 1,2 тыс. человек. Однако небольшое количество протестующих все еще остается на территории лагеря.

Ликвидацию лагеря провели по постановлению Верховного суда Бразилии.

В Бразилии 1 января прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

Беспорядки в Бразилии

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