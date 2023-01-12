Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Столкновения сторонников Жаира Болсонару с полицией в Бразилиа Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Порядка 55% бразильцев считают, что на бывшем президенте Бразилии Жаире Болсонару лежит ответственность за беспорядки, которые его сторонники устроили в государственных зданиях в столице, передает портал G1.

Так, 38% респондентов считают, что на Болсонару "большая ответственность" за произошедшее, и 17% - что он в некоторой степени ответственен за действия его сторонников. При этом 39% опрошенных заявили, что экс-президент Бразилии ни при чем, и еще 6% сказали, что не сформировали свое мнение по этому вопросу.

Опрос проводился 10-11 января по телефону среди 1,2 тыс. бразильцев по всей стране.

Сам Болсонару во время беспорядков находился в США в больнице - его внезапно госпитализировали с болями в животе, это хроническая проблема экс-президента после того, как в сентябре 2018 года он подвергся нападению. Тогда его ранили ножом в область живота, и за последние годы он перенес несколько операций и госпитализаций в связи с той травмой.

Беспорядки в столице произошли 8 января. Тысячи бразильцев, заявивших, что они поддерживают Болсонару, прибыли на автобусах в столицу и устроили там антиправительственные акции протеста - спустя неделю после инаугурации на посту главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которому Болсонару проиграл президентские выборы 2022 года. Они прорвались через полицейские оцепления в здание парламента, верховного суда и резиденцию президента. В этих зданиях они били окна и стекла, крушили мебель и предметы декора, компьютеры, телевизоры и другую технику, разбрасывали и портили документы.

Это беспрецедентная ситуация в истории Бразилии напомнила многим произошедшие в США в январе 2021 года беспорядки в Капитолии, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа пытались добиться отмены результатов выборов, на которых победил Джо Байден.

Некоторые американские политики, в частности, члены палаты представителей Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, призвали выслать Болсонару из США из-за этого нападения. Сам Болсонару дистанцировался от участников беспорядков, заявив, что они "пересекли черту".