В Лондоне назвали варварским поступком казнь экс-замминистра обороны Ирана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Британские власти в субботу осудили приведенную в исполнение в Иране казнь бывшего иранского замминистра обороны Алирезы Акбари, признанного виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

"Этот варварский поступок не останется без ответа", - приводят европейские СМИ слова главы британского МИД Джеймса Клеверли. Осудил действия Тегерана и премьер Великобритании Риши Сунак.

У 61-летнего Акбари было двойное гражданство - иранское и британское. В Тегеране его признали виновным в передаче важной информации британской разведке.

Иранские СМИ отмечали, что он занимал ряд высоких постов, а заместителем министра обороны был во время президентства Мохаммада Хатами (1997-2005 годы).