Российский штаб заявил, что спецслужбы Украины готовят провокацию в рамках "зерновой сделки"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что спецслужбы Украины готовят провокацию, чтобы дискредитировать РФ в рамках "зерновой сделки".

"Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках "зерновой сделки" и обвинений в создании "дефицита продовольствия" на Украине", - говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине (штаб работает под эгидой российского Минобороны).

"В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки", - сообщили в штабе.

"В западных СМИ инцидент будет представлен как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жесткой ответной реакции мирового сообщества". Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, штаб располагает данными о руководителе и участниках этой группы, их месте базирования - военкомат города Волчанск.

"На фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - говорится в заявлении.