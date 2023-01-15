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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Британия может отказаться от участия в СВПД

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Великобритания пересматривает свою поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после казни в Иране британско-иранского гражданина, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.

Источники отметили, что с начала переговорного процесса по возобновлению действия ядерной сделки после выхода из нее США в 2018 году "обстоятельства изменились".

Как сообщалось, британские власти в субботу осудили приведение в исполнение в Иране смертного приговора имевшее двойное гражданство бывшему иранскому замминистра обороны Алирезе Акбари. Он был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

"Этот варварский поступок не останется без ответа", - заявил глава британского МИД Джеймса Клеверли. Осудил действия Тегерана и премьер Великобритании Риши Сунак.

Отношения между Ираном и Великобританией ранее уже приобрели напряженный характер из-за подавления иранскими властями антиправительственных протестов за последние четыре месяца, отмечается в публикации.

Ранее представитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла в том, чтобы продолжать держать в центре внимания достижение с Ираном соглашения по возобновлению СВПД.

По его словам, позиция Тегерана на переговорах свидетельствует, что он "не заинтересован в сделке", и что Вашингтон "сосредоточен на других вещах".

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман также заявляла, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний американский президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Великобритания Украина
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