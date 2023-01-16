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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Мандат на формирование правительства в Болгарии получили социалисты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев в понедельник вручил мандат на формирование правительства представителям Болгарской социалистической партии (БСП), сообщает Болгарское национальное радио.

"Ввиду того, что первый и второй мандаты на формирование правительства оказались безуспешными, в соответствии с конституцией поручаю вам выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Я обращаюсь к вашей политической партии в надежде на лучшую возможность в формировании работоспособного правительства с четкой политической ответственностью", - сказал Радев, вручая мандат лидеру БСП Корнелии Ниновой.

Радио отмечает, что Радев выбрал социалистов из пяти парламентских фракций. При этом у БСП есть последняя возможность на формирование правительства в период каденции нынешнего состава Национального собрания (парламента) Болгарии. Если у социалистов не получится сформировать правительство, то в стране вновь будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

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Лидер БСП Корнелия Нинова заявила накануне, что партия ответственно отнесется к предложению Радева и предпримет все необходимые усилия для того, чтобы сформировать работоспособное правительство.

Ожидается, что в течение этой недели социалисты проведут заседание, на котором решат, с кем именно и по каким темам они будут вести коалиционные переговоры.

За последние почти два года БСП получает четвертый шанс на формирование кабинета.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии три с половиной месяца назад, однако с тех пор в стране пока так и не удалось сформировать правительство. Ранее мандаты на формирование кабинета получали коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) и социал-либеральная "Продолжаем перемены".

Болгария Румен Радев
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