Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

МАГАТЭ разместило миссию на Чернобыльской АЭС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что эксперты агентства приступили к работе на Чернобыльской АЭС.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил миссию МАГАТЭ по оказанию помощи в Чернобыле", - написал Гросси в твиттере.

Он отметил, что специалисты организации будут находиться на украинских АЭС, чтобы "обеспечивать ядерную безопасность, которая очень важна, а также оказывать помощь в эти чрезвычайно сложные времена".

Ранее МАГАТЭ проинформировало, что Гросси в течение этой недели посетит несколько АЭС на Украине. 17 января Гросси сообщил, что миссия экспертов МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС. Тогда он отметил, что "вскоре миссии МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех АЭС Украины".

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Чернобыльская АЭС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato

Минюст США сообщил о задержании россиянина, связанного с криптобиржей Bitzlato

Что произошло за день: среда, 18 января

Россия решила не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия решила не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Глава Saudi Aramco уверен в быстром восстановлении спроса на нефть в 2023 году

МИД Финляндии временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

МИД Финляндии временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником нового поколения GPS для ВВС США

Эксперты WPR допустили, что Индия уже обошла Китай по населению

Эксперты WPR допустили, что Индия уже обошла Китай по населению

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Глава МВД Украины и его заместитель погибли при крушении вертолета

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022 году упали до минимума с 1993 года

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022 году упали до минимума с 1993 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });