Директор ЦРУ на прошлой неделе встретился в Киеве с Зеленским

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского (...) относительно того, что Россия планирует в военном отношении в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.

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Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Владимиром Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины", - заявил неназванный американский чиновник.

Отмечается, что главным вопросом для Зеленского и его высокопоставленных сотрудников разведки во время встречи было то, как долго Украина может ожидать помощи США и Запада после того, как палата представителей перешла под контроль республиканцев.

По словам собеседников газеты, Бернс признал, что в какой-то момент получить помощь Украине будет труднее.

Однако, заявили источники издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева администрацией президента Джо Байдена остается сильной, и финансирования в размере $45 млрд для Украины, принятого Конгрессом в декабре, хватит по крайней мере до июля или августа.

Собеседники уточнили, что Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом очередного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, чем это было прошлой весной.