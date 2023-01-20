В Белоруссии по просьбам граждан снизят требования по здоровью к военным

Граждане жалуются, что завышенные требования не позволяют пойти служить тем, кто об этом мечтает

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии снизят требования к состоянию здоровья поступающих на воинскую службу, включая срочников, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Ведомство уже корректирует эти требования вместе с Минздравом.

Изменение затронет все категории военных, как контрактников, так и срочников и резервистов.

"Вызвано это рядом объективных причин. И в первую очередь тем, что поступает большое количество обращений граждан, которые считают, что требования к состоянию здоровья значительно завышены и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным", - объяснила замначальника медицинской части Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных сил Белоруссии подполковник медицинской службы Светлана Кашура.