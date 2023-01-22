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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

NYT сообщила о возможной отставке главы аппарата Белого дома

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В ближайшее время глава аппарата Белого дома Рон Клейн может покинуть пост, сообщает The New York Times.

Чиновники, рассказавшие изданию о грядущих изменениях на правах анонимности, не уточнили, есть ли уже преемник и когда будет объявлено о принятом решении. По их данным, об отставке Клейна может стать известно вскоре после того, как президент США Джо Байден 7 февраля выступит с обращением к Конгрессу.

Как сообщает NYT, до сих пор ситуация в администрации Байдена была довольно стабильной, и уход Клейна станет самым серьезным изменением в ее составе с начала 2021 года. Издание отмечает влиятельность главы аппарата Белого дома, много лет работавшего с Байденом. Преемнику предстоит разрешать кризис, связанный с обнаружением у президента США секретных документов.

Издание не смогло получить комментарий Клейна или чиновников, которых источники назвали возможными претендентами на пост. В их числе - министр труда США Мартин Уолш, старший советник президента Анита Данн, бывший губернатор Делавэра Джек Маркелл.

США Рон Клейн
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