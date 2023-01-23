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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Глава МИД Армении в понедельник встретится с генсеком НАТО в штаб-квартире альянса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в понедельник встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса.

"В понедельник, 23 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в штаб-квартире НАТО", - сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Отмечается, что встреча пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Армения НАТО Йенс Столтенберг Арарат Мирзоян
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