Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ехидны, пускающие пузыри из соплей, четвертая оболочка мозга человека, а также продление жизни мышей с помощью эпигенетического репрограммирования клеток

Австралийская ехидна Фото: Auscape/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Джефф Безос и Юрий Мильнер давно уже вложились в технологию репрограммирования клеток. Его смысл в том, чтобы заставить клетку передвинуть по своей ДНК метильные группы – эпигенетические метки. Но никто так и не знал, помогает ли оно продлить жизнь хотя бы обычным лабораторным мышам. Сейчас тому появились сразу два подтверждения. Одна группа ученых доказала, что ускоренное накопление эпигенетических изменений заставляет мышей стареть быстрее, чем обычно. Вторая команда специалистов попробовала откатить эти эпигенетические изменения у здоровых пожилых мышей. В результате мыши прожили дольше. Теперь руководители обеих групп ученых планируют испытания на людях.

- В любом учебнике анатомии можно прочесть, что оболочек у мозга строго три. Но скоро это может измениться – американские ученые обнаружили четвертую мозговую оболочку в виде тонкой мембраны. Она находится между средней и внутренней менингеальными оболочками и непроницаема для крупных молекул. Мембрану назвали лимфатико-подобной подпаутинной оболочкой – SLYM. Дальнейшее ее изучение поможет лучше разобраться в заболеваниях нервной системы. Но уже сейчас понятно, что мембрана сильно вовлечена в иммунитет головного мозга, выполняет барьерные и иммунные функции.

- Генетики научились проверять плод на врожденные заболевания более эффективным способом, чем классический анализ околоплодных вод. Для этого они занялись секвенированием РНК из клеток амниотической жидкости (околоплодные воды). Исследователи проанализировали транскриптом четырех образцов амниоцитов, полученных от плодов – в том числе двух из разных беременностей одной женщины – с установленными наследственными заболеваниями. Анализ выявил эти заболевания во всех случаях.

- В жару многие предпочитают сидеть в тени и пить много воды. Однако у австралийских ехидн есть идея посвежее. В жаркую погоду они выпускают из ноздрей пузырьки слизи, которые лопаются и увлажняют кончик клюва. Под его поверхностью проходит густая сеть кровеносных сосудов, так что по мере того, как происходит испарение жидкости, кровь ехидн охлаждается. Еще ехидны умеют рассеивать тепло через поверхность живота и внутреннюю поверхность лап. Эти части тела покрыты редкой шерстью, а не иглами, и животные могут остудиться, прижавшись к прохладной почве.

- Представьте, что вы печатаете на тачскрине, а мышцы при этом так напряжены, будто под пальцами клавиатура старой печатной машинки. Судя по эксперименту американских биологов, что-то похожее возникает при дистальном артрогрипозе пятого типа.

- В Фиванском некрополе обнаружили ранее неизвестную гробницу. Похоже, ее построили во времена правления фараонов XVIII династии (около 1550–1292 годов до нашей эры). По мнению археологов, в ней могут покоиться члены царской семьи. На это указывают керамика и фрагментарные надписи. Пока исследователи раскопали только высеченную в скале лестницу, два коридора, а также одну частично расписанную камеру. Еще в древности гробница серьезно пострадала от наводнений.

- Физики, работающие на Большом адронном коллайдере, несколько месяцев назад перестали публиковать научные статьи в журналах, потому что не могли определиться, как им указывать участие российских ученых в "братских могилах" – списках авторов и аффилиаций. Сайт N+1 рассказал, из-за чего сыр-бор.