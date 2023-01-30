Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Меняющий форму робот из жидкого металла, регенерация задних отделов тела морских пауков и какие гены сделали китообразных гигантами

Горбатый кит в Австралии Фото: Jason McCawley/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Опрос двух тысяч людей из Великобритании показал, что люди, которые резко негативно или очень положительно относятся к науке, убеждены, что хорошо разбираются в ней. Но не всегда эта самоуверенность оправдана. Оказалось, что те, кто сильно против или сильно за, уверены, что хорошо знают и понимают науку, но не всегда понимают ее на самом деле. При этом наибольшее расхождение между уверенностью в своих знаниях и, собственно, знаниями, авторы исследования наблюдали у противников науки.

- Зоологи выяснили, что такие причудливые беспозвоночные, как морские пауки умеют заново отращивать анальный бугорок и несколько последних туловищных сегментов. Однако этими способностями к регенерации обладают только молодые особи. Половозрелые морские пауки перестают линять и теряют способность возвращать утраченные части тела.

- Генетики разобрались, какие гены защищают китообразных от опухолей и помогают им вырасти такими большими. Четыре гена дали преимущество в выживании, и выгодные мутации постепенно распространились среди всей популяции, другие два гена отвечали за большие размеры тела, еще два контролировали клеточный цикл и защищали от онкологии. Один ген привел к потере шерсти и зубов, а также появлению китового уса – роговых пластин для отсеивания планктона. Китовый ус помог занять свободную экологическую нишу, где достаток пищи позволил стать крупнее.

- Не секрет, что дышать около автомобильной трассы – вредно. Оказалось, что вдоль дороги опасны не только загрязняющие вещества, но даже деревья. Польские биологи выяснили, что у берез из загрязненных районов увеличивается содержание основного белка-аллергена, а пыльца сильнее и чаще вызывает аллергию.

- Египтологи впервые исследовали мумию "Золотого мальчика", больше сотни лет хранящуюся в музее. Под золотой маской и льняными тканями находились останки мальчика 14–15 лет с необрезанным пенисом.

- Инженеры из Китая и США создали робота, который благодаря низкой температуре плавления способен быстро переходить из твердой формы в жидкую и проходить через узкие ограниченные пространства. При этом для нагрева используется переменное магнитное поле. Робот в будущем может применяться для дистанционной сборки печатных плат, крепежа конструкций в труднодоступных местах, а также для доставки лекарств и неинвазивных операций внутри организма.

- "10 лет не выходи за ворота", – так говорят в тайцзицюань. Китай не выходил за ворота почти три года, оттачивая искусство сводить заболеваемость ковидом к нулю. Но недавно снял большинство ограничений – и пострадал. Можно ли было этого избежать?

- В недавнем выпуске палеонтологического блога о новых древних на сайте N+1 можно узнать о трех новых динозаврах – и попрощаться с одним из старых.

- Несколько поколений лингвистов билось над расшифровкой табличек с острова Рапа-Нуи, но успеха никто не добился. В 2022 году это, возможно, изменилось благодаря лингвисту Альберту Давлетшину. Можно ли считать это долгожданным прорывом?