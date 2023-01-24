Дипломаты РФ обвинили власти Эстонии в блокировании доступа россиян к консульским услугам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Эстонские власти вынуждают россиян, находящихся в стране, принимать гражданство Эстонии, создавая им искусственные жизненные проблемы, перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам, заявило посольство РФ в Таллине.

Комментируя решение посольства временно приостановить прием заявлений на выход из гражданства РФ лиц, намеревающихся получить гражданство Эстонии, посольство, в частности, заявило, что "многие наши соотечественники вынуждены принимать эстонское гражданство под давлением, которое оказывают на них официальные власти, создавая искусственные жизненные проблемы". "Намерения наказывать их за это у нас нет и быть не может, несмотря на возникшие объективные трудности в работе", - заверили в дипмиссии.

"Именно эстонская сторона на протяжении последнего года предпринимала поистине титанические усилия для воспрепятствования нормальному функционированию российских загранучреждений. За этот период численность их работников по требованию властей была сокращена в общей сложности на 35 человек, то есть почти на две трети, а консульские учреждения в Нарве и Тарту были закрыты", - проинформировало посольство.

По его данным, большая часть сотрудников, которые покинули или должны будут покинуть Эстонию, занималась консульским обслуживанием. Этот факт говорит о том, что эстонские власти преднамеренно перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам, считают в посольстве.

Временная приостановка посольством выполнения отдельных консульских операций "носит вынужденный характер и обусловлена враждебными шагами эстонской стороны, ответные меры на которые последуют в установленном порядке". "Вопросы внутренней организации работы посольства никакого отношения к этим мерам не имеют", - говорится в комментарии.

11 января Эстония сообщила, что Россия должна сократить число сотрудников в посольстве в Таллинне к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

23 января МИД России сообщил, что в ответ на действия эстонской стороны послу Эстонии предписано покинуть РФ до 7 февраля 2023 года и принято решение понизить уровень дипломатических отношений до временных поверенных в делах.